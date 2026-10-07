ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü tamamen kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü "tamamen kaybettiğini" belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Rubio ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD ve Yunanistan'ın dostluk, ortaklık ve ittifaka dayalı köklü bir geçmişi paylaştığını belirten Rubio, "Aslında bu tarihi ittifakın önemi, İran ile Hürmüz'de, Yemen ile Kızıldeniz'de veya Ukrayna-Rusya arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak günümüz dünyasında gördüğümüz istikrarsızlıkla daha da belirginleşmekte." dedi.

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Rubio, Yunanistan'ın "harika bir müttefik" olmaya devam etmesinden ve ortak bir anlayışı paylaşıyor olmasından dolayı minnettar olduklarını dile getirerek "Örneğin, üzerinde mutabık kaldığımız bir husus şudur. Avrupa ulusları, kıtalarının savunulmasında daha büyük bir yük üstlenmeli ve Yunanistan da tam olarak bunu yapmakta." diye konuştu.

Yunanistan'ın sınır güvenliği, kitlesel göç ve suç örgütleriyle mücadele gibi konularda önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Rubio, "Uluslarımıza yönelik bu ortak tehditlerle mücadele çabalarımızın bir parçası olarak, ilgili kolluk kuvvetlerimiz arasında terörle mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirecek ortak bir güvenlik programı oluşturmaya yönelik yeni bir mutabakat zaptını duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD'den getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Yunanistan'daki terminaller üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan "Dikey Gaz Koridoru" projesine atıfta bulunan Rubio, LNG ithalatını artırarak bölgesel enerji güvenliği ile enerji altyapısını güçlendirecek yeni gaz ve elektrik bağlantı hatları inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

RUBİO, YUNANİSTAN'IN NATO MÜTTEFİKLİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Rubio, "Yunanistan, gerçek, güçlü ve örnek bir NATO müttefikidir. (Yunanistan) Yük paylaşımının önemini kavrayan bir ülke. Aynı zamanda askeri operasyonların ötesinde, tüm üye devletlerle kritik tehditlere yönelik birlikte çalışmaya istekli bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

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Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile elektrik hattı projesine ilişkin soruya verdiği yanıtta Rubio, güvenlik alanındaki işbirliğinin yanı sıra enerji güvenliğinin de ulusal güvenlikle bağlantılı olduğunu belirterek, dünyanın herhangi bir bölgesindeki enerji akışının kesilmesinin küresel ölçekte tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

ABD'nin enerji arzına yönelik farklı güzergahların geliştirilmesini desteklediğine dikkati çeken Rubio, Yunanistan'ın bu alanda Washington için önemli bir ortak olduğunu söyledi.

ABD'nin söz konusu enerji projelerinin başarıya ulaşmasına ve Yunanistan ile enerji güvenliği alanındaki ortaklığına bağlılığını sürdürdüğünü kaydeden Rubio, bu ortaklığın iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini ve küresel güvenliğe katkı sağladığını dile getirdi.

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"İRAN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

İran'a ilişkin de konuşan Rubio, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak, nokta. Başkan Donald Trump görevde olduğu sürece buna sahip olamayacaklar ve bu, bizim için kırmızı çizgidir." dedi.

Rubio, Tahran'ın geçmişte bu konuda anlaşmaya varmak için birçok fırsatı değerlendiremediğini kaydetti.

İran'ın kendisini "dokunulmaz" hale getirecek ölçüde büyük bir konvansiyonel askeri kapasite oluşturmaya çalıştığını savunan Rubio, Tahran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini güçlendirerek nükleer programına yönelik olası müdahaleleri caydırmayı amaçladığını ileri sürdü.

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Rubio, İran'ın İHA programı ve üretim kapasitesi ile füze kapasitesinin yok edildiğini ve mevcut fırlatma sistemlerinin zayıflatıldığını savunarak, ülkenin bugün askeri açıdan geçmişe kıyasla çok daha güçsüz olduğunu belirtti.

İran'ın "ağır yaptırımlarla" karşı karşıya olduğunu söyleyen Rubio, bu ülkenin ekonomisinin "düşüş halinde" olduğunu savundu.

Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve buradan geçen petrol miktarının çatışma öncesindeki seviyelere yaklaştığını belirten Rubio, İran'ın Boğaz üzerindeki kontrolünü "tamamen kaybettiğini" ileri sürdü.

Rubio, İran yönetiminin kaynaklarını halkın yaşam koşullarını iyileştirmek yerine silahlı gruplara harcadığını öne sürdü.