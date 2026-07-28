ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı: "Trump ile bağlantıları incelensin"

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlattı. Raskin, futbolun yönetim organı ile ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi arasındaki ilişkilere ışık tutabilecek belgeleri talep etti.

Raskin gönderdiği mektupta, Infantino'dan Trump ve yakın çevresine sağlanan hediyeler, ödemeler veya diğer menfaatlere ilişkin tüm belge ve yazışmaları paylaşmasını istedi. Ayrıca, FIFA'nın geçen yıl satın aldığı Trump Tower'daki ofisine ait ziyaretçi kayıtlarının da komiteye teslim edilmesini talep etti. Komite, Infantino'nun yazılı kayda geçirilecek bir mülakata katılmasını da istedi.

Infantino'nun Trump ile ilişkisi, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası öncesinde inceleme konusu olmuştu. Aralık ayında Washington'da gerçekleştirilen Dünya Kupası kura çekiminde Trump'a, yeni oluşturulan "FIFA Barış Ödülü" verilmişti. Etkinliğe hazırlık amacıyla Kennedy Center'daki yenileme çalışmalarının yönetimin talimatıyla "aceleye getirildiği" öne sürülmüştü. FIFA ise geçen yıl temmuz ayında Manhattan'daki Trump Tower'da ofis açmıştı.

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Dünya Kupası sırasında bu incelemeler daha da yoğunlaştı. Trump'ın, ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un Belçika ile oynanan son 16 turu maçı öncesindeki tartışmalı kırmızı kart cezasının yeniden değerlendirilmesi için Infantino'yu birkaç kez aradığı belirtildi. FIFA, Balogun'un cezasını kaldırdı ancak yaşanan siyasi tartışma ABD takımının üzerine gölge düşürdü ve dünyanın çeşitli ülkelerinden federasyonların tepkisini çekti.

Trump, Kanada ve Meksika liderleriyle birlikte, finalde İspanya'nın Arjantin'i yenmesinin ardından düzenlenen Dünya Kupası kupa töreninde Infantino'ya eşlik etti. Maçı lüks locada birlikte izleyen ikili, ödül töreni için sahaya çıktıklarında New York New Jersey Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından yuhalandı.

Raskin'in mektubunda ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın küresel futboldaki yolsuzluk soruşturmalarında sanıklar hakkındaki iddianameleri düşürme kararı da hatırlatıldı. Bu soruşturmalar arasında, 2015 yılında FIFA'nın 20'den fazla üst düzey yöneticisi ile spor pazarlama şirketi yöneticilerine yönelik açılan dava da bulunuyordu.

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Raskin mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"FIFA başkanlığına seçilmeniz, dünya futbolunun itibarını zedeleyen onlarca yıllık yolsuzluk ve skandal kültürüne karşı kırmızı kart niteliğinde bir kopuş anlamına gelmeliydi. Bunun yerine görevinizin başında FIFA'nın etik güvencelerini ortadan kaldırdınız ve üyelerinin büyük bölümünü görevden uzaklaştırarak etik komitesini işlevsiz hale getirdiniz. Bu şeffaflık ve denetim eksikliği, daha sonra New York Üniversitesi'nden bir hukuk profesörü ile eski etik komitesi üyelerinizden birinin 'yasal rüşvet' olarak tanımladığı yöntemlerle Trump yönetimine yakınlaşmanızın önünü açtı."

Mektupta ayrıca FIFA'nın Dünya Kupası bilet satış politikası da ele alındı. ABD'de birçok eyalet başsavcısı tarafından soruşturulan dinamik fiyatlandırma uygulaması, turnuva boyunca yoğun eleştirilere neden olmuş, bilet fiyatlarının büyük ölçüde artmasına ve birçok taraftarın maçlara gidememesine yol açmıştı.

Raskin, "FIFA ile Başkan Trump'ın birlikte yürüttüğü son çıkar anlaşması mağdursuz bir suç değildir. Bu durum Amerikalılara zarar veriyor. FIFA, Trump yönetimindeki ayrıcalıklı konumunu, özellikle Dünya Kupası biletlerinde yasa dışı fahiş fiyat uygulamaları ve hileli satış yöntemleriyle tüketicileri sömürmek için bir fırsat olarak gördü" ifadelerini kullandı.

Mektupta, istenen belgelerin sunulması ve mülakatın planlanması için 9 Ağustos son tarih olarak belirlendi. Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olmadığı için Raskin'in, Cumhuriyetçilerin desteğini almadan Infantino'yu ifade vermeye zorlayacak yetkisi bulunmuyor.