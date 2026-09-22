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        Haberler Dünya "İran'la görüşme çok iyi geçti"

        "İran'la görüşme çok iyi geçti"

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren ve çok iyi geçen bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        "İran'la görüşme çok iyi geçti"

        ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi.

        Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi.

        ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

        İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

        İran devlet medyası ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki şartlarını ABD tarafına ilettiğini belirtti.

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        Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın şartlarının; deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm 'direniş' cephelerinde savaşın sona ermesi olduğu aktarıldı.

        *Haberde AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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