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        Haberler Dünya Amerika ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

        ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

        ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 04:14 Güncelleme:
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        ABD ordusu uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

        Son günlerde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandıran ABD ordusu, bu kez Karayipler bölgesinde faaliyet gösteren narko-teröristleri hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü’nün Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

        ABD ordusu kartellere ait çok sayıda tekneyi batırmıştı

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        SOUTHCOM, 29 Ağustos’tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Los Choneros karteli tarafından kullanılan çok sayıda yakıt ikmal teknesini batırmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ise Ekvador makamlarına teslim edilmişti.

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        #ABD
        #uyuşturucu
        #haberler
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