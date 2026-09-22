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        Haberler Dünya ABD ve İtalya'dan kritik mineraller alanında mutabakat zaptı

        ABD ve İtalya'dan kritik mineraller alanında mutabakat zaptı

        ABD ve İtalya'nın, kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 02:24 Güncelleme:
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        ABD ve İtalya'dan kritik mineraller alanında mutabakat zaptı
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.

        Rubio ve Tajani'nin kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, kritik mineraller konusunda işbirliğini ilerletmek amacıyla ortak bir çalışma grubunun oluşturulduğu aktarıldı.

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        #ABD
        #italya
        #haberler
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