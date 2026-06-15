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        Haberler Dünya ABD'ye ait B-52 Stratofortress uçağı düştü | Dış Haberler

        ABD'ye ait B-52 Stratofortress uçağı düştü

        ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının, California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        ABD'ye ait B-52 Stratofortress uçağı düştü

        Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress uçağı, yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştü." ifadelerine yer verildi.

        Acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, müdahale çalışmalarının sürdüğü ve yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

        Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

        Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

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        *Haberde ABD Hava Kuvvetleri'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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