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        Haberler Dünya Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü | Dış Haberler

        Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü

        Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü

        Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk kentinde eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü.

        Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta mühimmat bulunmadığını ve iniş için alçalmaya başladığı sırada kazanın gerçekleştiğini belirtti. Bakanlık, uçaktaki mürettebatın paraşütle atladığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Rus basını, uçağın Belaya Hava Üssü’nde konuşlu olduğunu aktararak, söz konusu üssün Ukrayna’nın "Örümcek Ağı Operasyonu" olarak adlandırılan geniş çaplı insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırıya uğrayan beş Rus hava üssünden biri olduğuna dikkat çekti.

        *Haberde, Reuters'ın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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