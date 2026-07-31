En yüksek kıdem tazminatı hangi ülkede?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkeler arasında işten çıkarma maliyeti konusunda karşılaştırma yapmak için İstihdam Koruma Mevzuatı Endeksi yayımlıyor. OECD’ye göre, Türkiye’nin İKM Endeksi 2010 yılında 2,6 iken 2025 yılında 2,9’a çıktı. İstihdam Koruma Mevzuatı Endeksi’nde ilk sırada 3,0 ile Fransa, Portekiz ve İspanya yer alıyor. İtalya ve Türkiye 2,9 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeleri Yunanistan (2,8), Belçika (2,7), Lüksemburg (2,7), Almanya (2,6) izliyor.

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İşten çıkarma maliyetini etkileyen en büyük unsur ise ihbar ve kıdem tazminatı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nurgün Kul Parlak’ın hakemli Sosyal Güvenlik Dergisinde yayımlanan makalesinde, OECD verilerine dayanarak Türkiye ile seçilmiş bazı ülkelerdeki ihbar süresi ve kıdem tazminatı karşılaştırıldı. Makalede, iş yerindeki çalışma süresi 9 ay, 4 yıl ve 20 yıl olan işçilerin işverence işten çıkartılması halinde ödenecek ihbar süresi ve kıdem tazminatına yer verildi.

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OECD’den alınan verilere göre, Türkiye’de 20 yıllık bir işçiyi işten çıkartan işveren 8 hafta ihbar tazminatı, 20 aylık ücret tutarında da kıdem tazminatı ödemek zorunda. Yirmi yıl çalışan işçi için 20 ay kıdem tazminatı uygulaması ayrıca Güney Kore ve İsrail’de uygulanıyor. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı üç ülke, en yüksek kıdem tazminatı ödenen ülkeler olarak gösteriliyor.

Bu üç ülkenin ardından İtalya (18 ay), Meksika (469 gün) ,Çin (12 ay), Yunanistan (12 ay), Şili (11 ay), Almanya (10 ay), Hindistan (10 ay), Endonezya (9 ay) geliyor.

Kanada, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya gibi ülkelerde ise kıdem tazminatı bulunmuyor.

Bazı ülkelerde ise mavi yakalı ile beyaz yakalı işçiler arasında ayrım yapılıyor. Örneğin Danimarka’da 20 yıllık mavi yakalı işçiye kıdem tazminatı verilmezken beyaz yakalı işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödeniyor. Yunanistan’da da benzer uygulama söz konusu. Mavi yakalılara kıdem tazminatı verilmezken, 20 yıllık beyaz yakalı işçiye 12 aylık ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Almanya’da kişisel gerekçelerle işten çıkartılan işçiye kıdem tazminatı verilmezken, ekonomik nedenlerle işten çıkartılana 10 ay tazminat ödeniyor.

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TÜRKİYE İHBAR TAZMİNATINDA GERİLERDE

Türkiye’de ihbar tazminatı işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Altı aydan aç çalışan işçiye 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan işçiye 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçiye 6 hafta, üç yıldan fazla çalışan işçiye ise 8 haftalık ihbar süresi tanınıyor. İşveren işten çıkartacağını işçiye önceden haber vermezse bu sürelere karşılık gelen ücreti ödüyor.

Yirmi yıllık işçiyi işten çıkartan Türk işveren 8 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı ödüyor. Buna karşılık, 20 yıllık işçi için ihbar tazminatı Almanya’da 7 ay, Danimarka, Yunanistan ve İtalya’da beyaz yakalılarda 6 ay, Lüksemburg’da 6 ay olarak uygulanıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÖZARDI EDİLİYOR

Kanaatimizce OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar işten çıkarma maliyetini hesaplarken kıdem tazminatını sadece ay olarak ele almak suretiyle en azından Türkiye açısından hatalı karşılaştırma yapıyorlar.

Türkiye’de kanunda kıdem tazminatı her ne kadar 30 günlük ücret karşılığı olarak belirtilse de en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesini geçemiyor. Bu da temmuz ayında yapılan artışla birlikte şu an 72 bin 730 TL olarak uygulanıyor. Yani yirmi yıllık çalışana 20 aylık kıdem tazminatı, brüt ücreti 72 bin 730 TL’ye kadar olan çalışanlar için doğru ama brüt ücreti bu tutarı aşanlar için gerçeği ifade etmiyor. Sendikalı işçilerin tamamı ve beyaz yakalı çalışanların çok büyük kısmı, brüt ücretlerinin çok altında tutar üzerinden kıdem tazminatı almak zorunda kalıyorlar.