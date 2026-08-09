Aliyev, Paşinyan'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve iki ülke arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde Aliyev'i aradı.

Açıklamaya göre, görüşmede geçen yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin barışın somut kazanımlarının bir göstergesi olduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan'ın petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı ile transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan diğer yönlere taşınması ele alındı.

Taraflar ayrıca Washington'da varılan anlaşmalar doğrultusunda TRIPP güzergahının hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra bağlantıların ve ekonomik işbirliğinin sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.