Atatürk'e hakaret eden şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli’de çevreye saldırgan hareketlerde bulunduğu belirtilen Serkan S. (31), sokakta karşılaştığı Şeyma İ.’ye yönelik hakaretlerinin ardından Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

TARTIŞMA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda yürüyen Şeyma İ., çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. ile karşılaştı. Bunun üzerine Serkan S.’nin hakaret etmeye başladığı, Şeyma İ.’nin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtildi.

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GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede Serkan S.’nin Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin Gülbahar Mahallesi’ndeki adresini belirleyerek çalışma başlattı.