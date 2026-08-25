BAE'li yetkiliye göre ABD-İran Savaşı'ndan çıkışın yolu Körfez ülkeleriyle işbirliğinden geçiyor

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran çatışmasının ekonomik baskıların artırılması, Hürmüz Boğazı'na yönelik hakimiyet kurma girişimlerinin sona erdirilmesi ve mutabakat zaptı aşamasının geride bırakılmasıyla yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

İran'ın Arap Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının hedefini ıskaladığını savunan Karkaş, bu saldırıların "Tahran'ın çıkmazını derinleştirdiğini ve İran'ın bölgedeki yalnızlığını artırarak konumunu zayıflattığını" kaydetti.

Karkaş "Savaştan çıkış yolu, Körfez ülkelerini hedef almaktan değil gerilimin azaltılması ve siyasi bir çıkış yolu aramak için bu ülkelerle işbirliği yapmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.