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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Almanyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Almanyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 04:04 Güncelleme:
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        Bakan Fidan Almanyalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
        #almanya
        #haberler
        #Johann David Wadephul
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