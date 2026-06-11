Bakan Fidan, Almanyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 11 Haziran 2026 - 04:04 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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