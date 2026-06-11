Bakan Fidan, Almanyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

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