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        Haberler Dünya Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 23:19 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Bakan Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir." dedi.

        İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi ayrıca, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurguladı.

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