Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi yaptı.
Giriş: 28 Ekim 2026 - 20:18 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından dolayı Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ayrıca görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.
İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.
*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır
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