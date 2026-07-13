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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Paris'teki zirveye katıldı

        Bakan Fidan, Paris'teki zirveye katıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Paris'teki zirveye katıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa’ya geldi.

        Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne katıldı.

        Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanan Bakan Fidan, zirve öncesi ise çekilen aile fotoğrafına katıldı.

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