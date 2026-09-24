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        Haberler Dünya Bakan Fidan, toplantıya başkanlık etti

        Bakan Fidan, toplantıya başkanlık etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, toplantıya başkanlık etti

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na, Türkiye’nin 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde başkanlık etti.

        Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikalarının yanı sıra Filistin genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ile Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarını ele aldı. Fidan ayrıca İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren çeşitli meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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        Fidan, Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT'nin oynadığı rolün önemini vurguladı.

        Her yıl BM Genel Kurulu haftası kapsamında tertiplenen İİT Dışişleri Bakanları Koordinasyon Toplantıları, İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları arasında yılda bir defa düzenlenen resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ilaveten görüş alışverişine imkan sağlıyor.

        İİT Dışişleri Bakanları Konseyi

        Yılda bir defa düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK), zirve toplantılarında olduğu gibi, İslam dünyasını ilgilendiren önemli konularda gerektiğinde olağanüstü oturumlar da gerçekleştirilebiliyor.

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        Türkiye, 21-22 Haziran 2025'te, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla dönem başkanlığını devralmıştı.

        51. DBK toplantısında, Filistin’le ilgili iki karar tasarısı kabul edilmiş ve İİT ülkeleri arasında Filistin konusunda ortak bir tutum oluşturmanın önemi vurgulanmıştı. Söz konusu toplantıda ayrıca, İstanbul Bildirisi kabul edilmişti.

        Türkiye, daha önce, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.

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        #Bakan Fidan
        #islam işbirliği teşkilatı
        #toplantı
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