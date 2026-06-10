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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yerapetritis ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

        Bakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündeminde olan deniz yetki alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti.

        Fidan, Türkiye'nin, tüm komşulardan aynı saygıyı görmeyi beklediğini, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığını ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğini vurguladı.

        Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, işbirliği alanı olması gerektiğine dikkati çeken Bakan Fidan, Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

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