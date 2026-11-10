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        Haberler Dünya Bakan Kurum: İsrail'e davet göndermedik

        Bakan Kurum: İsrail'e davet göndermedik

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin "Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz, İsrail'e davet göndermedik. Burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. 'Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz' diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İsrail'e davet göndermedik"

        Bakan Kurum, NTV canlı yayınında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin soruları yanıtladı.

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kurum, devletin tüm ilgili birimlerinin yaralılara yönelik çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

        Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 kapsamında Antalya'dan dünyaya vereceği mesaja ilişkin soru üzerine, bugüne kadarki toplantılarda kararlar alındığına ancak bu kararların hayata geçirilmesi noktasında sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

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        Dünyanın birçok noktasında iklim değişikliğinin etkilerinin artık daha fazla hissedildiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede biz, artık sözün bittiğini düşünüyoruz. 'Sıfır noktasındayız. Artık söz bitti, eyleme geçelim.' diyoruz. Yeni bir taahhüt istemiyoruz. İklim finansmanı için ülkeler 300 milyar dolar finansman taahhüdü mü yapmış, özel sektör 1 trilyon dolar mı yapmış, bu taahhütler gerçekleşsin istiyoruz. Antalya'da bu taahhütlerin gerçekleştirildiği ve uygulamaya döndüğü bir COP olsun istiyoruz. O yüzden de adını 'uygulama COP'u koyduk. Her ülke artık, 'Uygulamaya geçelim, artık sonuç alalım, netice alalım.' ifadelerini sıklıkla kullanıyor. Gelinen dünyada eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, uygulama yapmamız lazım. Bunu da Türkiye'nin tecrübesi ve birikimiyle yapacağız."

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        "En yüksek katılımın sergilendiği COP olacak"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'nin COP tarihindeki en yüksek katılımlı Zirve olmasının beklendiğini aktaran Kurum, 102 lider ve lider seviyesinde devlet, hükümet başkanı ile 330 bakanın programa katılım bildirdiğini söyledi.

        Kurum, 100 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini dile getirerek, "Bugün Blue Zone'a 22 bin katılımcı girdi. Bu itibarla baktığınızda son zamanlarda en yüksek katılımın sergilendiği bir COP olacak gözüküyor." dedi.

        "İsrail hükümetini davet etmedik"

        COP31'e İsrail'den katılım olup olmadığının sorulması üzerine Kurum, şu yanıtı verdi:

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        "Organizasyon kapsamında liderleri, ev sahibi ülke davet ediyor. Türkiye yapıyor. Biz, liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik. Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke, burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz, İsrail'e davet göndermedik. Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. 'Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz' diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek.

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        Burada Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız. Burada en büyük salonun ismini Gazze verdik. Yani 6 bin 250 kişilik bir konferans salonumuz var, orası Gazze salonu. Burada Gazze'deki soykırımı Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri olacak. Yine Filistinli sanatçıların oradaki dramı, savaşı, haksızlığı ve soykırımı anlatan eserleri olacak. Dolayısıyla oradaki siyasi görüşümüz net ve bu tutumumuz konferans sürecinde de devam edecek."

        "Önceki dönem COP başkanlarıyla ortak çağrı"

        Kurum, yarın önceki COP başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantının sorulması üzerine, önceki dönem COP başkanlarıyla birlikte ortak bir çağrı yapma kararı aldıklarını söyledi.

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        Bakan Kurum, "Hep birlikte, bugüne kadar COP başkanlığı yapmış ülkelerin başkanı olarak çıkıp Türkiye'nin bu duruşunu, ortaya koyduğu projeleri, hedefleri, eylem gündemini destekleyeceklerini ifade edecekler. Bu da çok anlamlı. Tüm dünya ülkeleri adına bu açıklamayı yapıyor olmamız, bizim buradan, masadan daha güçlü kalkmamızı ve en önemlisi netice almamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin COP31 başkanlığı süresince öncelik vereceği konulara ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, temiz enerji, Sıfır Atık, metan azaltımı, gıda güvenliği, sağlık sistemleri, yeşil sanayi, dirençli şehirler, okyanuslar ve denizler gibi başlıkları öncelikli gündemleri arasına aldıklarını kaydetti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #türkiye
        #cop31
        #İklim
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