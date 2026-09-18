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        Haberler Dünya Diplomasi Bakanlık, Hayber Pahtunhva’daki cami yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı

        Bakanlık, Hayber Pahtunhva’daki cami yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kohat şehrinde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Pakistan saldırısına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bir caminin yakınında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #dışişleri bakanlığı
        #Pakistan saldırısı
        #haberler
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