Bakanlık, Hayber Pahtunhva’daki cami yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kohat şehrinde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:24 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bir caminin yakınında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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