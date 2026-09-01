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        Haberler Dünya Başbakanlığı bırakan Starmer milletvekilliğinden de istifa etti

        Başbakanlığı bırakan Starmer milletvekilliğinden de istifa etti

        Birleşik Krallık'ta haziranda iktidardaki İşçi Partisi liderliğinden, temmuzda başbakanlıktan ayrılan Keir Starmer, 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Starmer milletvekilliğinden de istifa etti

        Eski Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Londra'nın Holborn and St Pancras bölgesi milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

        Milletvekilliğini 11 yılın ardından bırakarak uluslararası ilişkiler ve savunma ile kadınlara ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını belirten Starmer, bölgenin yerel sorunları için bugüne kadar yaptıkları karşısında gurur duyduğunu ifade etti.

        Starmer, partisinin ve gönüllülerin başbakanlığa kadar her aşamada arkasında durduğunu, kendisinin yerine seçilmek için yarışacak İşçi Partisi adayına da tam destek vereceğini vurguladı.

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        Ekonomi politikaları, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi ataması ve mayıstaki yerel seçim mağlubiyeti nedeniyle büyük eleştiriler alan ve görevi bırakmaya çağrılan Starmer, haziran ayında İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

        İşçi Partisi, 17 Temmuz'da seçime tek aday olarak giren Makerfield Milletvekili ve eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yeni lider olduğunu duyurmuştu.

        Starmer, 20 Temmuz'da başbakanlıktan istifa etmiş, Birleşik Krallık Kralı III. Charles da aynı gün hükümeti kurma yetkisi ve başbakanlığı Burnham'a vermişti.

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        #Starmer
        #Birleşik Krallık
        #Burnham
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