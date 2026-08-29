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        Haberler Dünya Diğer Berlin’in İHA olayı sonrası Moskova’ya karşı kapsamlı adımlar planladığı öne sürüldü

        Berlin’in İHA olayı sonrası Moskova’ya karşı kapsamlı adımlar planladığı öne sürüldü

        Alman hükümetinin, Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA girişimi nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ve önlemler hazırlığında olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı iddiası

        Almanya’nın, Leipzig-Halle Havalimanı’nda Ukrayna’ya ait bir kargo uçağını hedef aldığı öne sürülen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) girişimi nedeniyle Rusya’ya karşı kapsamlı yaptırımlar hazırladığı iddia edildi.

        Welt am Sonntag gazetesi ve Politico’nun hükümet çevrelerine dayandırdığı habere göre, Berlin yönetimi Rusya’ya yönelik doğrudan önlemler ile Avrupa Birliği (AB) kapsamında hazırlanacak yeni yaptırımları eş zamanlı olarak uygulamaya koymayı planlıyor.

        KARARIN GELECEK HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

        Almanya’nın söz konusu kararını, gelecek hafta İrlanda’da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile aynı dönemde açıklamasının beklendiği öne sürüldü.

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        Hükümet çevrelerinde planlanan yeni politikanın "Dönüm noktası 2.0 (Zeitenwende)" olarak nitelendirildiği belirtilirken, Leipzig’deki İHA girişimine verilecek karşılığın yalnızca Rus diplomatların sınır dışı edilmesi veya Berlin’deki Rusya Evi’nin kapatılması gibi adımlarla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

        Alman hükümetinin ise konuya ilişkin iddiaları doğrulamadığı veya yalanlamadığı bildirildi.

        HAVALİMANINDA PATLAYICI DÜZENEKLİ İHA BULUNMUŞTU

        Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında, patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

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        ABD istihbaratı, söz konusu İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu öne sürmüştü.

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        #almanya
        #Rusyaya yaptırım
        #haberler
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