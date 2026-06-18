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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray, Trump'ın İran mutabakatını imzaladığı anları paylaştı | Dış Haberler

        Beyaz Saray, Trump'ın İran mutabakatını imzaladığı anları paylaştı

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği yemek sırasında İran ile varılan anlaşmayı imzaladığı anların görüntülerini yayınladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Beyaz Saray, Trump'ın İran mutabakatını imzaladığı anları paylaştı

        ABD ve İran arasında varılan mutabakatın resmiyete dökülmesinin yankıları sürerken Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran anlaşmasını imzaladığı anların görüntülerini yayınladı.

        İHA'nın haberine göre, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunan Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldiği yemek sırasında anlaşma metnini imzaladığı görüldü.

        Macron başta olmak üzere salonda bulunanların gelişmeyi alkışlarla karşılaması dikkat çekti.

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        O anlara ait bir görüntüyü daha sonra kendi sosyal hesabından paylaşan Macron, "Başkan Trump, bu akşam Versay'da İran ile ABD arasında varılan anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma kalıcı bir barışın yolunu açacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak. Bu, doğru ve önemli bir adımdır ve yakında enerji fiyatlarında düşüş sağlanmasına imkan tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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        #ABD Başkanı Trump
        #abd-iran mutabakatı
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