Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 01:25 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği" sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.
Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, çay içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.
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