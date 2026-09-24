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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türklere ait bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 01:25 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği" sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.

        Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, çay içti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.

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