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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        İletişim Başkanı Duran'dan İsrailli bakana tepki

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor.

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        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

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        #İletişim Başkanı Burhanettin Duran
        #israil
        #HABER
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