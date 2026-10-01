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        Haberler Dünya Danimarka, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenliyor

        Danimarka, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenliyor

        Danimarka'da 6 bin 500'ten fazla gönüllü askerin katılımıyla Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatın başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Danimarka'dan son 35 yılın en büyük askeri tatbikatı

        Danimarka'da yayın yapan DR, "Bluetooth" isimli askeri tatbikatın, Danimarka İstihbarat Servisinin "Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini yoğunlaştırabileceği" uyarısının ardından geldiğini aktardı.

        Buna göre, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin gönüllü askeri gücü Home Guard'dan 6 bin 500'den fazla askerin katılımıyla Jutland bölgesinde başlayan tatbikat, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikat olma özelliği taşıyor.

        Pazar gününe kadar devam edecek tatbikata katılan askerler, hibrit saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair eğitim alacak.

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        #Danimarka
        #askeri tatbikat
        #HABER
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