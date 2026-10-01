Danimarka, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenliyor

Danimarka'da yayın yapan DR, "Bluetooth" isimli askeri tatbikatın, Danimarka İstihbarat Servisinin "Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini yoğunlaştırabileceği" uyarısının ardından geldiğini aktardı.

Buna göre, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin gönüllü askeri gücü Home Guard'dan 6 bin 500'den fazla askerin katılımıyla Jutland bölgesinde başlayan tatbikat, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikat olma özelliği taşıyor.

Pazar gününe kadar devam edecek tatbikata katılan askerler, hibrit saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair eğitim alacak.