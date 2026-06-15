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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidecek

        Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine yarın Moskova'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Bakan Fidan Rusya'ya gidecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine, çalışma ziyareti kapsamında yarın Moskova'da olacak.

        BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

        Fidan ile Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak.

        Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek.

        Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalarda masada olacak.

        FİDAN’IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

        Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor.

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