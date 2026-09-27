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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

        Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Bakan Fidan BAE'ye gidecek

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, Fidan'ın Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirmesi bekleniyor.

        Görüşmelerde Fidan'ın, Türkiye’nin Körfez’deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan BAE’yle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi ve bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi öngörülüyor.

        Bakan Fidan'ın Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapması, barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen’in Orta Doğu’nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

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        Gazze’de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmesi öngörülen Fidan'ın, bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu’nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.

        Fidan'ın, "işgalci İsrail"in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulaması da öngörülüyor.

        Bakan Fidan, BAE’yi en son 20 Mart'ta ziyaret etmişti.

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        İKİLİ İLİŞKİLER

        Türkiye ile BAE arasında 2023'ten bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor.

        İki ülke arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı 16 Temmuz 2025'te liderler düzeyinde Ankara’da düzenlenmişti.

        BAE, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi ve Türkiye’nin Körfez’deki en büyük ticaret ortağı konumunda yer alıyor.

        İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 19 milyar 346 milyon dolar olarak kaydedildi.

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        #hakan fidan
        #BAE
        #haberler
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