Emmanuel Macron: Rus tankerine müdahale ettik

Kartal'da Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakaland... Daha Fazla Göster

Kartal'da Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan ev sahibinin yere yığıldığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Daha Az Göster