Foreign Affairs: "ABD ve İran birbirini tüketti, barış yapmak zorundalar"

ABD ve İran arasında bozulan müzakere sürecinin sonunda yeniden başlayan çatışma süreci, ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Foreign Affairs'e göre hala barışla sonlanabilir.

28 Şubat’ta ABD'nin ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ekonomik ve siyasi etkileri tüm dünyada hissedilmeye devam ederken birçok analistin imkansız gördüğü barış ihtimali hala muhtemel.

Her iki tarafın da şu ana kadar net bir sonuç elde edememesi ve her iki başkentte de birçok yetkilinin diplomasiyi bir çıkış kapısı olarak görmesi bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Her ne kadar diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalma ihtimali bulunsa da her iki ülke de tükenmişlik sebebiyle isteksiz de olsa bir anlaşmaya varabilir.

Yayımlanan analizde yaklaşık 10 yıldır ilk kez, üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer müzakereler kapsamında doğrudan bir araya geldikleri ve uzlaşma yolları aradıklarının üzerinde duruluyor.

İran ve ABD'nin, müttefik olmasalar dahi her siyasi değişimde sarsılmayacak kurumsal bir zemine ihtiyaçları olduğu belirtilirken, bu kurumsal zeminin kurulması durumunda Orta Doğu'daki en büyük gerilimlerden birinin ortadan kalkacağı ve yerel çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin acalacağı vurgulanıyor..