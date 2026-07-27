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        Haberler Dünya Eğitim bakanı istifa etti, Hamam Böceği Halk Partisi'nin protestoları sona erdi

        Eğitim bakanı istifa etti, Hamam Böceği Halk Partisi'nin protestoları sona erdi

        Hindistan'da "Hamam Böceği Halk Partisi" destekçisi binlerce kişinin haftalardır sürdürdüğü protestolar, Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifasının ardından sona erdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın, tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestoların ardından istifa etti.

        Açıklamada istifasını sunduğunu belirten Pradhan, sınavda usulsüzlükler tespit edildiğini ve bu konuda ilk günden itibaren sorumluluk aldığını savundu.

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        Söz konusu protestolarda ön planda yer alan Hamam Böceği Halk Partisi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise "Yaşasın öğrenci gücü." ifadesi yer aldı.

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        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınav sorularını sızdıranların "hızlı ve sert şekilde cezalandırılması" yönünde ilgili makamlara talimat vermişti.

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        Hamam Böceği Halak Partisi, istifanın ardından protestoların sona erdiğini duyurdu.

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        Protestolar

        Hindistan, "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyenlerin düzenlediği protestolara sahne olmuştu.

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        Protestolar, başkent Yeni Delhi'de 16 metro istasyonunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.

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        Mumbai kentinde de yaklaşık 1500 gösterici bir parkta Pradhan'ın istifası talebiyle toplanmış, polis yaklaşık 200 protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

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        Tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının sızdırılmasına ilişkin olayda ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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        "Hamam Böceği Halk Partisi"

        Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

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        İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

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        Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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