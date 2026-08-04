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        Haberler Dünya İspanya-Fas hattında göçmen krizi: 72 bin göçmenden 70 bini geri gönderildi

        İspanya-Fas hattında göçmen krizi: 72 bin göçmenden 70 bini geri gönderildi

        İspanya İçişleri Bakanı Marlaska, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte ve Melilla kentleri üzerinden ülkeye girmeye çalışan 72 bin düzensiz göçmenin 70 bininin geri gönderildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Sebte'ye giren 72 bin göçmenden yaklaşık 70 bininin bölgeden ayrıldığını belirterek, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı olan Sebte'nin Schengen Anlaşması'na dahil olmaması nedeniyle Schengen bölgesinin hiçbir zaman tehlikeye girmediğini ifade etti.

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        Grande-Marlaska, İspanyol istihbaratının Sebte'ye yönelik kitlesel bir geçişin yaklaşmakta olduğuna dair herhangi bir işarete sahip olmadığını söyledi.

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        "Elimizde hiçbir rapor, hiçbir uyarı yoktu" diyen Grande-Marlaska, "Ne yazık ki bu tür olaylar yaşanabiliyor. Ancak bu tür krizlere anında müdahale etmeye hazır olduğumuzu da unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Bakan ayrıca, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin temmuz ayında verdiği ve deniz bariyeri bulunmadığı takdirde yüzerek gelen göçmenlerin derhal sınır dışı edilemeyeceğine hükmeden kararının ardından, Madrid yönetiminin Sebte kıyılarında deniz bariyeri kurmak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçtiğini söyledi.

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        Ne olmuştu?

        Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

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        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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        Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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