Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da lise öğrencileri eylemde: Paris'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı

        Fransa'da lise öğrencileri eylemde: Paris'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı

        Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta Paris'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Polisin müdahale ettiği eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da lise öğrencileri eylemde

        Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve bazı şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Fransa'da geçen hafta başlayan lise öğrencilerinin eylemleri dün de devam etti.

        Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ve Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eylemlere ilişkin başkent Paris'te basın toplantısı düzenledi.

        Geffray, liselilerin taleplerine çözüm bulmaya yönelik bir "danışma" platformu açacaklarını dile getirerek, öğrencilerin bu platformda ayrıca endişelerini de ifade edebileceğini belirtti.

        REKLAM

        Eylemlerin başından bu yana 119 öğrenci ve eğitim personelinin yaralandığını aktaran Geffray, bu durumun Eğitim Bakanlığı için eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu kaydetti.

        Geffray, eylemler sırasında son derece şiddet yanlısı grupların da yer aldığını savunarak, hayatlarını öğrencilerine adayan kamu personeline yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        EYLEMLERDE 625 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Nunez ise söz konusu eylemin ülke genelinde 356 okulu kapsadığına işaret ederek, liselilerin eylemlerinin yayıldığını ve bazı eğitim kurumlarının önünde şiddet olaylarının ciddi şekilde arttığını kaydetti.

        REKLAM

        Eylemler kapsamında 625 kişinin gözaltına alındığını belirten Nunez, 83 güvenlik gücünün ise yaralandığını ifade etti.

        Nunez, bazı memurlara yönelik farklı cisimler fırlatıldığını ve şiddet uygulandığını söyleyerek, Ulusal Polis Genel Müfettişliği'nin (IGPN) eylemlerde yaralanan öğrencilerle ilgili açılan 3 soruşturmayı yürüteceğini aktardı.

        İki bakanın aktardığı verilere göre, eylemler kapsamında yaralananların sayısı toplamda 202 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #protesto
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Netanyahu'nun iddiasına ordu kaynaklarından yalanlama
        Netanyahu'nun iddiasına ordu kaynaklarından yalanlama
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Çok sayıda ekip çalışmaya katılıyor! Kayıp polis aranıyor
        Çok sayıda ekip çalışmaya katılıyor! Kayıp polis aranıyor
        Türkiye'nin dijital geleceğine global yatırım
        Türkiye'nin dijital geleceğine global yatırım
        Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
        Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede
        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede
        İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi
        İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi
        Yeni bir tartışma başlatacak
        Yeni bir tartışma başlatacak
        Nev nakil bekliyor
        Nev nakil bekliyor
        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası!
        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası!
        Fit kalma sırrı: Kek ve makarna
        Fit kalma sırrı: Kek ve makarna
        El konulan varlıklar yatırımcıların alacakları için kullanılacak
        El konulan varlıklar yatırımcıların alacakları için kullanılacak
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?