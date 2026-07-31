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        Haberler Dünya Guterres'ten Kıbrıs mesajı

        Guterres'ten Kıbrıs mesajı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta "çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu" belirterek, Ada'daki taraflar ve garantörlerle yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Guterres'ten Kıbrıs mesajı

        Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

        Suriye ve Kıbrıs ziyaretlerinden yeni döndüğünü aktaran Guterres, şu ifadeleri kullandı:

        "Kıbrıs ziyaretim, hızla değişen ve giderek daha istikrarsız hale gelen bir bölgede, çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu gösterdi. İleriye dönük yol haritası hakkındaki görüşmelerimize dayanarak güven oluşturma, metodoloji ve içerik konularında yeterli hazırlıklar yapıldıktan sonra halihazırda elde edilen yakınlaşmaları da dikkate alarak, bir 5+1 toplantısı daha düzenlemeye karar verdim."

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        Toplantının başarısı için koşulları oluşturmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacaklarını vurgulayan Guterres, Suriye ziyaretinde de "yıllarca süren yıkımdan sonra toparlanmaya başlayan bir ülke gördüğünü" söyledi.

        Guterres, "Uluslararası toplum, Suriye'deki bu umudu, yaptırımların tamamen kaldırılması ve toparlanma için sürekli destek de dahil olmak üzere eylemlerle karşılamalı." diye konuştu.

        Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile formatın "+1" unsurunu oluşturan BM katılmaktadır.

        *Fotoğraf: AA

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