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        Haberler Dünya Ortadoğu Halep'te şiddetli patlamalar

        Halep'te şiddetli patlamalar

        Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        Halep'te şiddetli patlamalar
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        Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.

        AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #halep
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