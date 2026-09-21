Halep'te şiddetli patlamalar

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.