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        Haberler Dünya Hamaney, ABD'deki seçim sonuçlarının Washington'ın İran politikasında değişiklik oluşturmayacağını söyledi

        Hamaney, ABD'deki seçim sonuçlarının Washington'ın İran politikasında değişiklik oluşturmayacağını söyledi

        İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından Washington'ın Tahran'a yönelik yaklaşımında bir değişim olasılığını reddederek, Amerikan siyasi liderliğindeki veya parti dinamiklerindeki değişikliklerin bu ülkenin "İran'a yönelik düşmanlığını" değiştirmeyeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        İran lideri Hamaney'den ABD seçimleri yorumu

        İran lideri Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine baskının yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

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        ABD'nin "İran milletini koşulsuz teslim almayı" hedeflediğini belirten Hamaney, düşmana karşı en küçük bir tavizin bile savaşta hayatını kaybedenlerin ve halkın fedakarlıklarını boşa çıkaracağını savunarak, bunun karşı tarafı yeni taleplerde bulunmaya ve saldırılara girişmeye cesaretlendireceğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde aldığı yenilgiye işaret eden ve bu sonuçların ABD'nin İran'a karşı politikalarına etki etmeyeceğine dikkati çeken Hamaney, Washington'ın davranışlarında bir değişiklik bekleyenlerin "derin yanılgı içinde" olduğunu söyledi.

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        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı açtığı savaş sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrolüne aldığını ve bölgedeki Amerikan üslerini "imha ettiğini" savunan Hamaney, "Bu tür saldırılar tekrarlanırsa (İran'ın tepkisi) çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

        Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.

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        #Hamaney
        #ABD ara seçimleri
        #trump
        #İran ABD savaşı
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