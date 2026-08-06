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        Haberler Dünya Hamas'tan İsrail uyarısı

        Hamas'tan İsrail uyarısı

        Hamas, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, arabulucular ve ABD yönetimine İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılmasını önlemek için acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        Hamas'tan İsrail uyarısı

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından ortak açıklamaya imza atan ülkeler, arabulucular ve ABD yönetimine, İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılma, saldırılarını sürdürme ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme girişimlerini engellemek için "acil ve etkili" adımlar atma çağrısında bulunuldu.

        Açıklamada, ortak bildiride İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ihlallerin kınandığı, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çabaların sekteye uğratılmasına ve siyasi sürecin akamete uğrama riskine dikkat çekildiği belirtildi.

        Ortak açıklamanın, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve ihlallerin ateşkes anlaşmasının geleceğini tehdit ettiğini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Filistinli grupların anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalara "olumlu ve sorumlu" yaklaştığına işaret edildi.

        Açıklamada, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına imkan sağlayacak yol haritasına ilişkin tutumun "ulusal sorumluluk bilinciyle" ortaya konulduğu belirtilerek, İsrail'in ihlallerini durdurmasının ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

        Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma da İsrail'in anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine ve sahada yeni fiili durumlar oluşturmasına izin vermemeleri çağrısı yapıldı.

        Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından dün Ürdün, Cezayir, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Somali, Filistin, Mısır, Fas, Endonezya, Malezya, Türkiye, Pakistan ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yayımlamıştı.

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