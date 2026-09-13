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        Hürmüz toplantısı ertelendi

        Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında Pazartesi günü yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        Hürmüz toplantısı ertelendi

        Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

        Busaidi, pazartesi günü Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti.

        Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

        Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı (Basra) Fars Körfezi İşleri Müdürü Muhammed Alibek, toplantının ertelenmesine ilişkin İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran ile Maskat'ın ortak kararı ile alındı." ifadesini kullandı.

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        Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hürmüz Boğazı
        #iran
        #Umman
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