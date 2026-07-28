Husiler, Suudi Arabistan'a ait tankeri hedef aldı

stanbul'da, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda sırtından bıçaklanan Mert B.'nin (26) ağır, Enes Furkan Y. (27), Bora S. (27) ve Atakan K.'nin (26) ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havay... Daha Fazla Göster

stanbul'da, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda sırtından bıçaklanan Mert B.'nin (26) ağır, Enes Furkan Y. (27), Bora S. (27) ve Atakan K.'nin (26) ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.(DHA) Daha Az Göster