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        Haberler Dünya Husiler, Suudi Arabistan'a ait tankeri hedef aldı

        Husiler, Suudi Arabistan'a ait tankeri hedef aldı

        Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'a ait "NCC GHAZAL" adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:02 Güncelleme:
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        Husiler, Suudi Arabistan'a ait tankeri hedef aldı

        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

        Seri, "NCC GHAZAL" adlı tankerin, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını belirttiği deniz seyrüseferi yasağını ihlal ettiğini ve yapılan uyarılara yanıt vermediğini öne sürdü.

        Tankerin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını kaydeden Seri, geminin saldırı sonucunda geri çekilerek geldiği yöne dönmek zorunda kaldığını savundu.

        Ne olmuştu?

        İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

        Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

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