Husilerden Marib'e saldırı

Yemen devlet televizyonu SABA'nın haberine göre Husi milisleri, Marib kentindeki yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını hedef aldı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib bölgesine bugün düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Husilerin açıklaması

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marib'de yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Marib'deki Sahn el-Cin bölgesindeki bir askeri kampa operasyon düzenlediklerini iddia eden Seri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda askeri teçhizatın, araçların ve depoların hedef alındığını aktardı.

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Seri, Suudi Arabistan'ın "saldırganlığı tırmandırmakta ısrar ettiğini ve güçlerini seferber ettiğini" ileri sürdü.

Şebve'de 2 Yemen askeri hayatını kaybetti

Şebve Savunma Güçlerine bağlı 9. Tugay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Husilerin ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda, 9. Tugay Komutanı Ofis Müdürü Beşşar Muhsin Salih el-Bureyki ve Tugay Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Abdullah Nasir Abdullah el-Avlaki'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise Yemen askerlerinin Husilerin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında öldüğü bilgisini verdi.

*Fotoğraf: AA, temsilidir