Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerden Marib'e saldırı

        Husilerden Marib'e saldırı

        Yemen'de İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi), ülkenin orta kesimindeki Marib kentinde mülteci kampları dahil sivil yerleşim alanlarına saldırılar düzenlediği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Husilerden Marib'e saldırı

        Yemen devlet televizyonu SABA'nın haberine göre Husi milisleri, Marib kentindeki yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını hedef aldı.

        Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib bölgesine bugün düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtmişti.

        Husilerin açıklaması

        Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marib'de yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi.

        Marib'deki Sahn el-Cin bölgesindeki bir askeri kampa operasyon düzenlediklerini iddia eden Seri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda askeri teçhizatın, araçların ve depoların hedef alındığını aktardı.

        REKLAM

        Seri, Suudi Arabistan'ın "saldırganlığı tırmandırmakta ısrar ettiğini ve güçlerini seferber ettiğini" ileri sürdü.

        Şebve'de 2 Yemen askeri hayatını kaybetti

        Şebve Savunma Güçlerine bağlı 9. Tugay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Husilerin ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

        Saldırıda, 9. Tugay Komutanı Ofis Müdürü Beşşar Muhsin Salih el-Bureyki ve Tugay Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Abdullah Nasir Abdullah el-Avlaki'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

        Yerel kaynaklar ise Yemen askerlerinin Husilerin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında öldüğü bilgisini verdi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        Sinem'in tatil pozları
        Sinem'in tatil pozları
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Mourinho kanunları!
        Mourinho kanunları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Bu taş 70 milyon yıllık!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        Yeni UFO belgeleri yayınlandı
        Yeni UFO belgeleri yayınlandı
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Emekli işçiye rapor parası var mı?
        Emekli işçiye rapor parası var mı?
        Bakan Kacır'dan destek müjdesi
        Bakan Kacır'dan destek müjdesi