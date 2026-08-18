İran, 2 Fransız diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Fransa'nın Tahran'daki Büyükelçiliği'nde çalışan iki diplomatın "uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasadışı davranışlarda bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, bu faaliyetlerin ortaya çıkmasının ardından birkaç hafta geçmesine rağmen Fransa hükümetinin "bu tür davranışların tekrarını önlemek için hiçbir önlem almaması nedeniyle" Dışişleri Bakanlığı'nın bu iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve bu doğrultuda İran’a girişlerinin yasaklandığı aktarıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 15 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, iki Fransız diplomatın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını bildirmişti.

REKLAM

Olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin ise İran'da nüfuz oluşturmayı ve yabancı müdahaleyi amaçlayan kapsamlı bir plana işaret ettiğini öne süren Bakanlık, Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisinin imzasının belgelerin bazılarında tespit edildiğini vurgulamıştı.

FRANSA'DAN BENZER KARAR

Fransa, Tahran Büyükelçiliğinde görevli 2 çalışanının 19 Temmuz'da İran güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramasını gerekçe göstererek İran'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca İran'ın Paris Büyükelçiliğinde görevli 2 çalışanın "istenmeyen kişi ilan edilmesine" karar verildiği belirtildi.

Kararın "İran güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka aykırı şekilde 2 Fransız büyükelçilik çalışanına yönelik son derece ciddi saldırısının" ardından alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırının İran'ın da taraf olduğu "Viyana Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" niteliğinde olduğu vurgulandı.

REKLAM

Açıklamada, "İran makamlarının, Fransız büyükelçilik çalışanlarına yönelik saldırıyı aydınlatmak yerine çalışanlara yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğu" iddia edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran halkının, sanatçılarının, bilim adamlarının ve araştırmacılarının yanında olduğu için 19 Temmuz'da 2 Fransız büyükelçilik çalışanının kasıtlı ve skandal bir saldırıya uğradığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu saldırının karşılıksız kalmayacağı taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Barrot, Fransa'daki 2 İranlı diplomatın gelecek günlerde sınır dışı edileceğini duyurdu.

*Fotoğraf: AP, temsilidir