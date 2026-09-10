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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'a "ekonomik bedel" tehdidi

        İran'a "ekonomik bedel" tehdidi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine ateş açmayı sürdürmesi halinde ekonomik bedel ödeyeceği mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        İran'a "ekonomik bedel" tehdidi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Ekvador'da, mevkidaşı Gabriela Sommerfeld ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, "Onlar (İran), savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar." şeklinde konuştu.

        Rubio, İran'ın dün gece 4 tankerinin hasar gördüğünü, bir tankerinin ise batırıldığını söyleyerek, "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz." dedi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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