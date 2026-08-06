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        Haberler Dünya İran basını: Düşman hedeflerine saldırı düzenlendi

        İran basını: Düşman hedeflerine saldırı düzenlendi

        İran basını, Hürmüz Boğazı girişinde "düşman hedeflerine" saldırı düzenlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        İran basını: Düşman hedeflerine saldırı düzenlendi

        İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu.

        Tesnim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.40 sularında duyulan patlama seslerinin "Hürmüz Boğazı'nın girişinde düşman hedeflerine yapılan operasyondan" kaynaklandığını yazdı.

        Haberde, söz konusu saldırıya ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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