İran: Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir

Ankara'daki zirve ile neler değişir? Kim, hangi dosya ile geliyor? NATO'nun yeni hedefi ne? Liderlerin NATO ajandası ne? Ankara'daki zirve neden önemli? Bu zirve neden tarihi önemde? NATO gündeminde hangi konlular var? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Siyaset Bilimci ... Daha Fazla Göster

Ankara'daki zirve ile neler değişir? Kim, hangi dosya ile geliyor? NATO'nun yeni hedefi ne? Liderlerin NATO ajandası ne? Ankara'daki zirve neden önemli? Bu zirve neden tarihi önemde? NATO gündeminde hangi konlular var? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş anlattı. Daha Az Göster