Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına bağlı olduklarını söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına bağlı olduklarını söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile 17 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptına bağlı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran: ABD ile imzalanan mutabakata bağlıyız

        Pezeşkiyan, CBS News kanalının verdiği röportajda ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD ile imzaladıkları mutabakat zaptına bağlı olduklarını ve bunu uygulamaya istekli olduklarını kaydeden Pezeşkiyan, süreç boyunca sorunların ortaya çıkabileceğini ancak herhangi bir anlaşmazlık çözümünün sabır, hoşgörü ve toleransla ilerlemesi gerektiğini, bu anlayışın ise oluşmadığını belirtti.

        ABD ve İsrail’in saldırılarını eleştiren Pezeşkiyan, "(ABD ve İsrail’e göre) Okulda eğitim gören çocuklar terörist, dini liderimiz terörist, üniversitede bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları terörist. Çok kolay bir şekilde gelip suikast düzenliyorlar, ardından kalkıp gidiyorlar, sonra da dünyaya 'teröristlerle savaşıyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bugüne dek İran lideri Mücteba Hamaney ile iki kez görüştüğünü ve son görüşmelerinin yedi saatten fazla sürdüğünü belirten Pezeşkiyan, "Tıbbi açıdan tamamen sağlıklı." yorumunda bulundu.

        Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek haramdır." ifadesini kullanarak ülkesinde bazı kişilerin "nükleer silah geliştirme yönünde istekleri olması halinde bile buna dini açıdan izin verilmediğini" söyledi.

        "Trump'ın kışkırtıcıları sokaklara inmeleri için silahlandırdığını itiraf ettiği o konuşmayı duydunuz mu?" sorusunu soran Pezeşkiyan, "Sonra bu kişileri kiraladılar ve bazılarını silahlandırdılar. Hangi gösteride 500 güvenlik görevlisi ve asker öldürülür? Bir darbe girişiminde bulunuyorlardı. O darbe girişimi başarısız olunca 40 günlük savaşı dayattılar." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız