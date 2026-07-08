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        Haberler Dünya İran'da 8 asker hayatını kaybetti

        İran'da 8 asker hayatını kaybetti

        ABD'nin, İran'ın güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin öldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        İran'da 8 asker hayatını kaybetti

        İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD’nin İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

        Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

        ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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