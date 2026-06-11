İran'da hava savunma sistemleri devrede

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Tahran'da ve Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. ABD merkezli Axios haber platformu ise ABD saldırılarının başladığını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." dedi.