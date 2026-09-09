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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurduk

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurduk

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        İran: ABD'nin 2 savaş gemisini vurduk

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki muhribe balistik füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, seyir füzeleri ve Aegis hava savunma sistemiyle donatılmış DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı muhriplerin saldırılarda isabet aldığı ve her iki gemide de önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü.

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        #ABD
        #iran
        #haberler
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