İran Devrim Muhafızları Ordusu: Olası saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail’in, İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın savaş sırasında kullandığı silahların menzil, yıkıcılık ve isabet hassasiyetinin "düşmanı" şaşkına çevirdiğini öne süren Muhibbi, ABD ve İsrail’in, İran’ın füze ve İHA kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız." diye konuştu.

REKLAM

Muhibbi, ABD’nin gelişmiş askeri gücüne rağmen Hürmüz Boğazı’nı açamadığı belirterek, ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na 400 kilometre mesafeye kadar çekildiğini ve Bahreyn’de konuşlandığına işaret etti.

ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı yakınlarından uzaklaşmasının İran'ın zaferi olduğunu ileri süren Muhibbi, "İran’ın şu ana kadar kullanmadığı bazı yetenekleri ve stratejik hedefleri mevcut. Gerektiğinde bu yetenekler kullanılacaktır." ifadesini kullandı.

"İRAN'IN ŞARTLARI YERİNE GETİRİLENE KADAR ÇATIŞMA SÜRECİ DURMAYACAK"

Muhibbi, "İran'ın açıkladığı yedi şartın tam olarak yerine getirilmesine kadar ABD ile çatışma süreci durmayacaktır" dedi.

REKLAM

İran ile ABD arasındaki mevcut duruma değinen Muhibbi, savaşın önceki haliyle sona erdiğini söyleyerek, "Ancak çatışmanın niteliği sona ermedi ve İslam Cumhuriyeti bu çatışmanın yeni aşamalarına girmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.