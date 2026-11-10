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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye: Tek çözüm şartlarımızın kabulü

        İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye: Tek çözüm şartlarımızın kabulü

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran ile savaşta hedeflerine ulaşamadığını söyledi ve tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu ve bunun İran'ın sunduğu şartların kabul edilmesine bağlı bulunduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        İran'dan ABD'ye: Tek çözüm şartlarımızın kabulü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a karşı savaş veya yaptırımlarla sonuç alamayacağını belirterek, tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu ve bunun İran'ın sunduğu şartların kabul edilmesine bağlı bulunduğunu söyledi.

        Arakçi, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği röportajda, ABD ile devam eden gerginlik ve aracılar üzerinden sürdürülen mesaj alışverişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'nin İran ile savaşta hedeflerine ulaşamadığını söyleyen Arakçi, "(ABD Başkanı Donald) Trump, ABD'nin İran'a karşı savaşta hedeflerine ulaşamadığını anlamış olmalıydı. Askeri operasyonlar ve yaptırımlar savaşı sona erdirmeyecektir. İleriye dönük tek yol diplomasi, saygılı diyalog ve İran'ın iki günlük teklifinde belirttiği şartların yerine getirilmesidir ve bu teklif hala masada durmaktadır." diye konuştu.

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        İran, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden güvenli şekilde sağlanması ve ABD ile nükleer müzakerelerin başlatılması için aracı ülkeler üzerinden Washington'a iki günlük bir yol haritası önermişti. Tahran yönetimi, planın uygulanmasını ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması, yaptırımları sona erdirmesi, dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi şartlarına bağlıyor.

        İki ülke haziranda Pakistan aracılığıyla aynı şartları içeren ve savaşın durdurulmasını öngören bir mutabakat imzalamış ancak taraflar arasında devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle mutabakat kısa sürede ortadan kalkmıştı.

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