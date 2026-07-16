İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır"

Siyasetin nabzı CHP'de yaşanan gelişmelerle atmaya devam ediyor. Kurultay süreci nasıl ilerleyecek? Parti içinde konuşulan olası ihraç kararları hangi isimleri kapsayabilir? Yeni parti iddiaları ne kadar gerçekçi ve siyasi kulislerde konuşulan yol haritası nasıl şekilleniyor? CHP'nin önümüzdeki döne... Daha Fazla Göster

Siyasetin nabzı CHP'de yaşanan gelişmelerle atmaya devam ediyor. Kurultay süreci nasıl ilerleyecek? Parti içinde konuşulan olası ihraç kararları hangi isimleri kapsayabilir? Yeni parti iddiaları ne kadar gerçekçi ve siyasi kulislerde konuşulan yol haritası nasıl şekilleniyor? CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji ve olası senaryolar kapsamlı şekilde ele alınıyor. Gündemin bir diğer önemli başlığı ise AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma. Soruşturmada hangi aşamaya gelindi? Kamuoyuna yansıyan iddialar ve son gelişmeler ne anlama geliyor? Siyasi ve hukuki boyutlarıyla öne çıkan başlıklar farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, ve Merve Şebnem Oruç, Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca ile Kamuoyu Araştırmacısı Kemal Özkiraz, CHP'deki son gelişmeleri, kurultay sürecini, yeni parti tartışmalarını ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın gündeme yansımalarını değerlendirdi. Daha Az Göster