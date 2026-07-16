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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini belirterek, silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        İran: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazır

        Lübnan merkezli El-Mesire televizyonuna konuşan Bekayi, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

        İran'a yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini dile getiren Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır." ifadelerini kullandı.

        İran Silahlı Kuvvetlerinin diplomasi sürecini desteklediğini dile getiren Bekayi, bununla beraber İran halkının da ülkesini tüm gücüyle savunacağını söyledi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'yle mutabakat zaptına ilişkin ise "En başından beri tutumumuz açıktı, ilkemiz taahhüde karşı taahhüttür." açıklamasında bulundu.

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